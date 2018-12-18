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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водители и несовершеннолетняя пассажирка пострадали в ДТП в Великолукском районе

23.12.2018 00:45|ПсковКомментариев: 1

В Великолукском районе произошло серьезное ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей,  22 декабря в 13.05 в деревне Переслегино столкнулись два автомобиля.

Житель Локни 1989 года рождения за рулем «Деу Нексия» на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Рено Логан».

Как пояснили нашему корреспонденту в ГИБДД района, за рулем «Рено» находился житель Переслегино 1946 года рождения.

От удара автомобиль «Рено» оказался в кювете.

В результате аварии пострадали автомобилисты и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Дэу Нексия». Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Водители на момент аварии были трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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