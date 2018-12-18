АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция ищет очевидцев майского ДТП на трассе Новгород - Псков

В Псковском районе устанавливаются очевидцы ДТП с пострадавшими. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, по имеющимся данным, 2 мая 2018 года около 19:30 27-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21099», на 210-ом километре трассы Новгород - Псков, проходящей по территории Псковского района, при выезде с второстепенной дороги не убедился в безопасности своего маневра, не уступил право проезда движущемуся по главной дороге транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением водителя 1981 года рождения.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажирка иномарки «Форд Фокус», 1953 года рождения, получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться по телефону 593-327 или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №26, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.