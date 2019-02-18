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На Невском проспекте в Петербурге иномарка врезалась в прохожих, погибли гражданин США и москвичка

24.02.2019 13:54|ПсковКомментариев: 16

Гражданин США и жительница Москвы стали жертвами ДТП на Невском проспекте в центре Петербурга, где в ночь на воскресенье иномарка врезалась в толпу прохожих. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Возле здания бизнес-центра «Невский Плаза» BMW X6 выехал на тротуар и врезался в людей. Два человека погибли, трое попали в больницу.

«Один из погибших - гражданин США 1978 года рождения», - сказал собеседник агентства. Второй жертвой аварии, по его словам, стала 39-летняя жительница Москвы.

Водитель не стал скрываться с места происшествия и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД журналистам сообщили, что задержанный был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года. В управлении также отметили, что перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар. Полиция вменяет водителю нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Вице-губернатор Петербурга Анна Мирянина в своем микроблоге в Twitter сообщила, что трое пострадавших были госпитализированы в Мариинскую больницу - одна женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, двое мужчин - в состоянии средней тяжести.

Источник: Псковская Лента Новостей
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