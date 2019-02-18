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Момент смертельной аварии на Невском проспекте попал на видео

Наезд иномарки на группу пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге запечатлели камеры. На кадрах, которые публикует канал «РенТВ», видно, как автомобиль резко выезжает с проезжей части на тротуар и сбивает людей.

Напомним, что смертельная авария произошла сегодня ночью у дома 55 по Невскому проспекту. Автомобиль марки BMW X6 и сбил пятерых. Двое, включая гражданина Америки, погибли, трое лежат в Мариинской больнице. Об их состоянии рассказала вице-губернатор Анна Митянина. По ее информации, одна женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, еще двое мужчин - в состоянии средней степени тяжести.

Водитель, который неоднократно уже нарушал правила дорожного движения, задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело, которым может заняться Следственный комитет.