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Великолучанина будут судить за «пьяное» ДТП с пострадавшим

Первым заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе предварительного следствия установлено, что 27 мая 2018 года в период времени с 00.40 до 00.50 житель города Великие Луки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправной автомашиной «Мазда-626», двигаясь по проезжей части ул. Гражданская в городе Великие Луки, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2121 под управлением водителя, также находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения автомашина ВАЗ 2121 выехала на обочину и перевернулась.

В результате ДТП водителю автомашины ВАЗ 2121 причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.

Санкция ч.2 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.