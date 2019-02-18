АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали по вине женщины, выехавшей на встречку на автодороге Неелово - Печоры

23 февраля в 13.00 на 17-м км автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры водитель автомашины «Хендай Ай Икс 35» - женщина 1979 года рождения - выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомашиной «Опель Мерива» под управлением мужчины 1967 года рождения.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, водитель «Опеля» госпитализирован в областную больницу, также пострадали пассажиры «Опеля» - мужчины 1964 и 1971 годов рождения, и «Хендая» - мальчик 2009 года рождения. Пассажирам госпитализация не потребовалось.

В 16.30 23 февраля на 122-м км автодороги Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок в Пыталовском районе водитель 1996 года рождения за рулем автомашины «Лада Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет. Травмы получили водитель и пассажир - юноша 2000 года рождения, он госпитализирован в районную больницу.