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DAF врезался в стоящий МАN на трассе Москва - Балтия

Шесть ДТП, в которых пострадали 10 человек, зарегистрировано на дорогах Псковской области за минувшие три дня. Задержано 32 водителя, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии.

22 февраля в 17.45 у дома №49-б по Рижскому проспекту в Пскове водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1959 года рождения, совершил наезд на пешехода - женщину 1960 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В тот же вечер, в 22.30, на 546-м км автодороги Москва-Балтия водитель грузовика DAF 95 FT 95 с полуприцепом, мужчина 1963 года рождения, совершил наезд на стоящий на правой обочине по ходу своего движения тягач МАN ТГХ с полуприцепом, после чего МАN совершил наезд на барьерное ограждение. В результате ДТП водитель DAF получил незначительные травмы.

23 февраля в Плюсском районе в 13.05 на 199-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков - Невель водитель «Фольксваген», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.