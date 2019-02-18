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Четыре человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Труда в Пскове, один находится в тяжелом состоянии

Четыре человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Труда в Пскове, один находится в тяжелом состоянии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 26 февраля в 23.00 у дома 29а по улице Труда.

Водитель автомашины «Хонда Цивик», молодой человек 1998 года рождения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с такси «Лада Гранта» под управлением молодого человека 1992 года рождения.

Пострадали 4 человека. Водитель такси получил ушиб колена и голени, оставлен на месте. Пассажирка «Лады», девушка 1995 года рождения, получила ушибленную рану верхней губы, из областной больницы отпущена домой. У пассажирки «Хонды», девушки 1999 года рождения – ушибленная рана лобной области. Из областной больницы отпущена домой.

Еще одна пассажирка «Хонды» находится в тяжелом состоянии. У нее выявлена открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом правого бедра, тупая травма живота, травматический шок. Доставлена в областную больницу.

Оба водителя трезвые. Водитель «Хонды» не имел права управления и водительского удостоверения. Он рассказал сотрудникам полиции, что двигался по улице Труда с ул. Ипподромной в сторону ул. Белинского со скоростью 80 км/час. Возле дома №26 начал обгон, выехал на встречку и увидел, что из-за поворота выехала «Лада Гранта». Он решил, что успеет завершить маневр, но его занесло. Избежать столкновения не удалось.

По одной из неофициальных версий, пассажирку «Хонды» выбросило через заднее боковое стекло автомашины. Официального подтверждения этой информации нет.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова