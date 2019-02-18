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Житель Невельского района получил уголовный срок за ДТП со смертельным исходом

Житель Невельского района привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в межрайонной прокуратуре, приговором Невельского районного суда Псковской области подсудимый признан виновным в совершении данного преступления. Межрайонной прокуратурой государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя поддержано.

В судебном заседании установлено, что подсудимый 31 октября 2018 года, около двух часов ночи, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на шедших по проезжей части дороги в попутном ему направлении пешеходов, после чего с места ДТП скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия, одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, а второму - тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью со смертельным исходом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.