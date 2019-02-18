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Женщина пострадала в столкновении двух иномарок на проспекте Ленина в Великих Луках

27 февраля в 07.55 у дома 31/3 по проспекту Ленина в городе Великие Луки водитель автомашины «Ауди-80» - мужчина 1971 года рождения, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Мицубиси Аутлендер» под управлением мужчины 1986 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пассажир «Мицубиси» - женщина 1986 года рождения - самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Всего за 27 февраля на дорогах Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.