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Грузовик занесло на трассе в Островском районе, пострадали четыре человека

28 февраля в 09.00 на 330-м км трассы Р-23 в Островском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и иномарки. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, водитель 1949 года рождения за рулем грузовика ГАЗ-3705 не учел дорожные условия, после торможения автомобиль занесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Ауди 100» под управлением мужчины 1961 года рождения.

В результате водитель «Ауди» и его пассажир - женщина 1961 года рождения - госпитализированы.

Также получили травмы пассажиры ГАЗа - женщина 1984 года рождения и мужчина 1978 года рождения, им госпитализация не потребовалась.