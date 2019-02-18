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Водитель «Шевроле» не уступила дорогу ВАЗу на перекрестке в Пскове

28 февраля в 09.00 на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в городе Пскове водитель автомашины « Шевроле-Ланос» - женщина 1988 года рождения - при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу ВАЗ-21099 под управлением молодого человека 1990 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора со встречного направления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадал водитель «Шевроле Ланос», не госпитализирована.

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За 28 февраля на дорогах Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.