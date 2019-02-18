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Женщина пострадала при наезде «Хендая» на стоящую «Ладу Весту» в Пскове

6 ДТП, в которых один человек погиб и 5 получили травмы, зарегистрировано на дорогах Псковской области в период с 1 по 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

1 марта в Пустошкинском районе в 10.22 на 487-м км автодороги Санкт Петербург - Псков - Пустошка - Невель водитель «Рено Меган Сценик» - мужчина 1987 года рождения - не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, после чего совершил столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания» под управлением мужчины 1969 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир «Рено» - молодой человек 1993 года рождения, не госпитализирован.

В тот же день в 15.15 в Пскове у дома 51а на Рижском проспекте в Пскове водитель «Фольксваген Тигуан» - женщина 1974 года рождения - выбрала небезопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением молодого человека 1989 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель «Форда», не госпитализирован.

1 марта в 15.50 на 287-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Пскове водитель «Хендай» - мужчина 1988 года рождения - совершил наезд на стоящий «Лада Веста Кросс» под управлением мужчины 1977 года рождения, после чего совершил наезд на бордюрный камень с металлическим ограждением. В результате ДТП пострадал пассажир «Лады» - женщина 1986 года рождения, госпитализирована.

В Пскове в 20.30 у дома №43 по ул. Льва Толстого водитель «Шкода Кодиак» - мужчина 1956 года рождения - на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу «Ладе Весте» под управлением женщины 1987 года рождения. В результате ДТП водитель «Лады» получила незначительные травмы, не госпитализирована.

3 марта в 17.35 на 448-м км автодороги Санкт-Петербург-Невель в Пустошкинском районе водитель «ДАФ» с полуприцепом – мужчина 1982 года рождения - в процессе движения допустил наезд на правую обочину по ходу своего движения, после чего потерял управление и совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу своего движения. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Добавим, за трое суток сотрудниками ГИБДД области был выявлен 21 нетрезвый водитель.