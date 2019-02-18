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При столкновении машин в Пскове пострадал ребенок

Вечером 4 марта на перекрестке проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове водитель машины «Форд Фокус» - молодой человек 1991 года рождения, при выполнении поворота налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение со «Шкодой Фабиа», в которой находился ребенок 2015 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Шкодой Фабиа» управляла женщина 1979 года рождения, находившийся в салоне автомашины мальчик получил легкие травмы. Однако госпитализирован ребенок не был.