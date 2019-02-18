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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Псковской области за сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими

07.03.2019 12:14|ПсковКомментариев: 0

На дорогах Псковской области 6 марта не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия, где пострадали бы люди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Теги: #ДТП #ГИБДД #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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