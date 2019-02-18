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ГИБДД продолжает поиск очевидцев наезда на пешехода на улице Труда в Пскове

ГИБДД УМВД по Псковской области продолжает поиск очевидцев ДТП на улице Труда, в котором неустановленный водитель совершил наезд на молодую девушку.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по имеющимся сведениям, 5 марта около 8 часов 45 минут в Пскове на улице Труда у дома № 51 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве (предположительно - джипе) совершил наезд на девушку 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.