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В Плюсском районе тракторист погиб после столкновения со снежным валом

В 12:45 9 марта поступило сообщение о ДТП на 4-ом км автодороги Плюсса-Погорелово в Плюсском районе. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, водитель трактора «МТЗ-82», мужчина 1966 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на снежный вал и опрокинулся. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

8 марта в 00.15 в Стремутке на 302-ом км автодороги Санкт-Петербург-Невель произошло ДТП. Водитель автомобиля «Опель Астра» 1991 года рождения совершил наезд на пешехода 1979 года рождения. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с полученными травмами госпитализирован.

В 13:35 9 марта поступило сообщение о ДТП на улице Инженерная, 90в с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека. Водитель «Шкоды Фабиа», женщина 1987 года рождения, совершила столкновение с «ВАЗ-21103» под управлением мужчины 1973 года рождения, который выполнял поворот. В результате ДТП пострадал пассажир «Шкоды Фабиа» 1986 года рождения, не госпитализирован.