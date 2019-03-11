АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа сбил пешехода в Новосокольниках

В 16.10 12 марта произошло ДТП на улице Тракторной в городе Новосокольники с участием автомобиля и пешехода. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, у дома 10 водитель 1994 года рождения за рулем автомашины ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода 1999 года рождения, двигавшегося по проезжей части. Пешеход получил перелом ноги, не госпитализирован.

В 09.0012 марта на 307-м км трассы Р-23 в Псковском районе женщина 1972 года рождения - водитель автомашины «Санг Енг Кайрон» не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль и опрокинулся. Водитель получила ссадины и ушибы.