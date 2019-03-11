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ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Инженерной

ГИБДД УМВД России по городу Пскову просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 9 марта в 13.35 у дома №90в по улице Инженерной в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, произошло столкновение автомобилей «Шкода Фабиа» и «ВАЗ-21103». В результате пострадали находившийся в иномарке пассажир 1986 года рождения и 46-летний водитель «ВАЗа».

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.