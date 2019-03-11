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АвтоМир / Происшествия / ДТП

128 ДТП произошло в Великих Луках за февраль

13.03.2019 16:43|ПсковКомментариев: 0

В феврале в ОМВД России по городу Великие Луки поступило 1 460 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского отдела МВД России Роман Иванов на общегородском совещании в администрации города.

Возбуждено 99 уголовных дел, в том числе: 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 34 кражи чужого имущества, в том числе 3 кражи автомобилей, 3 грабежа, 3 умышленных поджога, 3 преступления экономической направленности.

Согласно информации заместителя начальника полиции, за истекший месяц на территории города зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 учетных, зафиксировано 10 пострадавших. Задержаны 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 8 повторно.

«За истекший месяц в городе прошло 3 культурно-массовых мероприятия, в которых приняли участие около 5 000 человек», – добавил Роман Иванов, отметив, что в ходе данных мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Теги: #великие луки #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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