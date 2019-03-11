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В Пскове перед судом предстанет водитель, сбивший женщину на пешеходном переходе

Прокуратурой города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что утром в середине декабря 2018 года обвиняемый, управляя автомобилем на регулируемом перекрестке Восточного проезда в направлении улицы Коммунальной в Пскове, грубо нарушая правила дорожного движения, не уступил дорогу женщине, переходящей дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора, и совершил на нее наезд, в результате чего женщине причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома ключицы, пролома ребра, которые повлекли тяжкий вред здоровью человека.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.