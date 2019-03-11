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Две автомашины столкнулись в результате выполнения запрещенного маневра на Октябрьском проспекте. ФОТО

Две автомашины столкнулись в результате выполнения запрещенного маневра на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение «БМВ» и «Пежо» произошло 15 марта в 12.05 на пересечении с улицей Некрасова.

Водитель «БМВ» 1994 года рождения, двигаясь по Октябрьскому проспекту, повернул налево на Некрасова в сторону Советской, и столкнулся с автомашиной «Пежо» под управлением мужчины 1981 года рождения. «Пежо» двигался прямо по Октябрьскому проспекту.

Пострадавших нет. Автомашины получили сильные технические повреждения. У одного из автомобилей заклинило колесо, его пришлось транспортировать на эвакуаторе.

Некоторое время было затруднено движение через перекресток. По состоянию на 14.00 сотрудники ГИБДД оформили происшествие, движение восстановлено.