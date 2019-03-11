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В Пскове полиция ищет очевидцев февральского ДТП, случившегося на Рижском проспекте

В Пскове полицейские ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 28 февраля 2019 года около 16.30. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Это ДТП произошло на Рижском проспекте, во дворе дома № 29/31: неустановленное транспортное средство, управляемое неизвестным, наехало на женщину 1963 года рождения. Нарушитель скрылся с места ДТП.

Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или располагают какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.