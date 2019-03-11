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Водителя джипа, совершившего наезд на девушку на улице Труда, разыскивают в Пскове

В Пскове неустановленный водитель совершил наезд на девушку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, по имеющимся сведениям, 5 марта около 08.45 на улице Труда у дома № 51 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве (предположительно - джипе) совершил наезд на девушку 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт. Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.