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В Печорском районе водитель «Лада Ларгус» наехал на пешехода, лежащего на проезжей части

16 марта в 20.20 на 3-м км автодороги Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок в Печорском районе водитель автомобиля «Лада Ларгус» 1964 года рождения совершил наезд на пешехода 1956 года рождения, который лежал на проезжей части дороги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области в результате ДТП пешеход погиб на месте.

15 марта в Великолукском районе в 01.00 на 6 км автодороги Великие Луки–Ущицы водитель «ВАЗ-21150» – молодой человек 1991 года рождения, управляя транспортным средством, выбрал небезопасный скоростной режим, на закругленном участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель и пассажир – девушка 1992 года рождения с полученными травмами госпитализированы.

15 марта в Себежском районе в 07.10 на 7 км автодороги Васильково-Борисенки водитель «Фольксваген-Пассат» - мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем, выбрал небезопасный скоростной режим, совершил съезд в правый придорожный кювет по ходу своего движения и наезд на дерево. В результате ДТП водитель погиб.

15 марта в Пскове в 09.15 у дома 35 А по улице Народной водитель «Фольксваген-Транспортер» – мужчина 1980 года рождения, при движении задним ходом на прилегающей территории совершил наезд на пешехода – женщину 1937 года рождения. В результате ДТП пешеход с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт Пскова.

Также за трое суток сотрудниками ГИБДД задержано 37 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.