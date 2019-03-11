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В Себежском районе нетрезвый водитель госпитализирован после столкновения с железобетонной трубой

За 19 марта на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, 19 марта в Себежском районе в 00.30 на 4-м км автодороги Себеж - Сосновый Бор водитель «ВАЗ-21093» мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на правую обочину, после чего водитель потерял управление, съехал в кювет и наехал на железобетонную водопропускную трубу. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован.

19 марта в Пустошкинском районе в 08.00 на 467-м км автодороги Санкт Петербург-Псков- Пустошка-Невель водитель «ВАЗ-2106» мужчина 1952 года рождения при совершении маневра «обгон» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в Пустошкинскую больницу.