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Мост в Петербурге перекрыли из-за ДТП с десятками машин

Движение транспорта по Ушаковскому мосту в Петербурге перекрыто из-за массового ДТП с участием нескольких десятков машин, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости» и пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации местных СМИ, на Ушаковскому мосту столкнулось около 30 автомобилей. В ГИБДД отметили, что число столкнувшихся автомобилей в настоящее время уточняется.

«На Ушаковской развязке движение перекрыто из-за массового ДТП», - рассказали в ведомстве.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка в районе места аварии составляет около 4 км.