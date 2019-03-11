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Пешеход погиб в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове

21 марта в 04.00 у дома 65 по Рижскому проспекту в Пскове неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Погибший мужчина, 1966 года рождения, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся. Всех, кто стал свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией, просят связаться с ГИБДД УМВД России по Псковской области.