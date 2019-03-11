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За сутки в области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими различной степени тяжести

21 марта в Островском районе в 08:30 на 29 километре автодороги Остров-Вышгородок водитель «Ауди», мужчина 1986 года рождения, управляя машиной, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадал пассажир – молодой человек 1992 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Псковском районе в 08:50 на 2 километре трассы Моглино-Ветошка водитель «ВАЗ-21104» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пострадал сам водитель 1949 года рождения, госпитализирован.

В Пскове в 17:50 у дома 1 по улице Гоголя водитель «ВАЗ-21093». При движении задним ходом мужчина совершил наезд на пешехода – женщину 1930 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП пострадал пешеход, госпитализирована.

В 19:30 у дома 14 по улице Юбилейной водитель «Пежо-307» совершил наезд на пешехода. Мужчина 1949 года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил незначительные травмы.

В этот же день в городе Великие Луки в 20:25 во дворе дома 11 по улице Кузьмина водитель мотоцикла «ZHWEXI ZW150T-8» не справилась с управлением и совершила падение с мотоцикла. В результате ДТП водитель - девушка 2003 года рождения получила незначительные травмы.

В 20:55 в Великих Луках у 11 дома по улице Дружбы водитель «Лады-Ларгус» – девушка 2000 года рождения, совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, получил незначительные травмы.