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В Великих Луках девушка упала со скутера и получила сотрясение головного мозга

Скутеристка попала в ДТП в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, водитель скутера девушка 2003 года рождения не справилась с управлением и упала во дворе дома на улице М. Кузьмина. После аварии пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данному факту проводится проверка.

Еще одна авария произошла в Великих Луках. Около 21.00 на пересечении улиц Дружбы и Гоголя 19-летняя автоледи за рулем «Лады Ларгус» сбила мужчину 1957 года рождения. Как пояснили в ведомстве, гражданин переходил дорогу в неустановленном месте. По данному факту проводится проверка.