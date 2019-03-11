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В Пскове ищут очевидцев смертельного ДТП

В областном центре 21 марта около 4 часов утра у дома №65 по Рижскому проспекту неизвестный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода. Водитель с места ДТП скрылся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность его устанавливается.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или располагают какой-либо информацией о личности погибшего, просят незамедлительно обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.