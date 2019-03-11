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Подросток-велосипедист получил травмы при столкновении с автомобилем на Коммунальной

23 марта на территории Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.



В 12:00 в Пскове у дома №67/12 по Коммунальной водитель велосипеда, молодой человек 2004 года рождения, при пересечении проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу совершил столкновение с автомобилем Daihatsu под управлением женщины 1980 года рождения, которая осуществляла поворот направо. В результате ДТП велосипедист получил незначительные травмы.



Также за трое суток сотрудниками ГИБДД было установлено 35 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.