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Девушку и ребенка сбил водитель «Шевроле» на пешеходном переходе в Пскове

27 марта в 08.12 напротив дома № 25 по улице Яна Фабрициуса в Пскове водитель «Шевроле-Ланос» - мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на пешеходов - девушку 1990 года рождения и мальчика 2008 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал ребенок, не госпитализирован.

За 27 марта на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.