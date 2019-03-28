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В Пскове ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом

В областном центре 21 марта около 4 часов утра у дома №65 по Рижскому проспекту неизвестный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода. Водитель с места ДТП скрылся. А пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность его устанавливается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области.

Всем, кто стали очевидцами произошедшего или располагают какой-либо информацией о личности погибшего, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.