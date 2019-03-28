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В Пскове произошло тройное ДТП по вине пьяного водителя

28 марта в 19.15 на улице Боровой в Пскове произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД по Псковской области, водитель автомашины «Шкода Октавиа» - мужчина 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящую впереди «Хендай Грета», хозяин которой отсутствовал.

В результате толчка «Хендай Грета» наехал на бордюрный камень и деревянный забор. Затем «Шкода Октавиа» столкнулся с припаркованным поблизости «БМВ Х5», водитель также отсутствовал. Виновник ДТП пытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.