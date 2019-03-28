АвтоМир / Происшествия / ДТП

Жители Московской области пострадали в ДТП в Великолукском районе

Утром 31 марта в Великолукском районе произошло ДТП, в котором пострадали жители Московской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Великолукского района, 31 марта в 05.15 на 468-м км трассы Москва - Балтия Великолукского района 44-летний житель Московской области за рулем Dodge Caliber не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дорожный указатель.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажир, жительница Московской области 1981 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу Великих Лук. Водитель на момент аварии был трезв.