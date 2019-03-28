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АвтоМир / Происшествия / ДТП

14-летнюю девочку сбил водитель ВАЗа в Великих Луках

01.04.2019 09:01|ПсковКомментариев: 0

30 марта в 13.45 у дома 17 на улице Вокзальной в городе Великие Луки водитель 1960 года рождения за рулем автомашины ВАЗ-2115 совершил наезд на пешехода - девочку 2005 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, пешеход получила травмы, доставлена в городскую больницу.

В 23.55 30 марта на 3-м км автодороги Остров - Вышгородок в Островском районе водитель 1974 года рождения, управляя автомашиной «Форд Эксплорер» совершил наезд на пешехода 1982 года рождения. Пешеход доставлен в больницу.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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