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В Пскове неустановленный водитель сбил 6-летнего мальчика

В Пскове неустановленный водитель сбил 6-летнего мальчика, вышедшего из-за припаркованной автомашины FAW. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Происшествие случилось 31 марта в 11.10 у дома №100 по улице Советской. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода - мальчика 2012 года рождения, который вышел из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

29 марта в 11.40 у дома №24а по ул. Ижорского Батальона в Пскове водитель Škoda Octavia, мужчина 1958 года рождения, совершил наезд на женщину 1981 года рождения, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

30 числа в 18.50 у дома 11 на Мирной в Пскове нетрезвый водитель Toyota Corolla, мужчина 1987 года рождения, совершил наезд на женщину 1983 года рождения. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

Всего в период с 29 по 31 марта на территории Псковской области зарегистрировано 8 ДТП, которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. За трое суток задержано 29 водителей в нетрезвом состоянии.