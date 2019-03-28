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В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик

В Пскове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, 31 марта в 11.10 у дома №100 по улице Советской неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на мальчика 2012 года рождения, который вышел из-за припаркованной автомашины на проезжую часть.

Водитель с места ДТП скрылся, а пострадавший ребенок с переломами доставлен в больницу.

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Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.