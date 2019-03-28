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Два человека погибли в ДТП на территории Пскова с начала года

60 ДТП, в которых погибли 2 человека и получили ранения 69 человек, зафиксировано на дорогах Пскова за 3 месяца текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт.

«Обстановка по итогам трех месяцев осложняется ростом общего числа ДТП с погибшими и ранеными. За три месяца в Пскове произошло 60 ДТП, в которых 2 человека погибли и 69 получили ранения. 2 ДТП произошли с участием нетрезвых водителей. Наиболее аварийным днем недели стал четверг, период времени - с 15 до 18 часов», - рассказал он.

Наиболее часто фиксировались наезды транспортных средств на пешеходов - 3 и столкновения транспортных средств - 20. Зарегистрировано 7 ДТП с участием детей, в которых пострадали 7 несовершеннолетних.

Нарядами ДПС выявлено почти 5 тыс нарушений ПДД, привлечено к ответственности более 100 пешеходов за нарушение ПДД, выявлено 115 нетрезвых водителей. В отношении 115 водителей принято решение о лишении прав.