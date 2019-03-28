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В Островском районе женщина выпала из салона автомобиля и скончалась от травм

Островской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, управлял технически неисправным автомобилем при открытой и неисправной пассажирской двери. В салоне автомобиля находилась женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

При развороте мужчина не убедился в том, что передняя пассажирская дверь находится в неисправном состоянии и открыта, а пассажир не пристегнут ремнем безопасности, в результате чего женщина выпала из салона автомобиля и упала на проезжую часть, ударившись головой об асфальт.

В результате от полученных травм женщина скончалась.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.