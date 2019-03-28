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В Великолукском районе пенсионерка на иномарке сбила пенсионерку, переходившую дорогу

В Великолукском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина 1960 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло на 8 километре автодороги Великие Луки - Ущицы. Пенсионерку доставили в больницу. Пострадавшую сбил «Nissan Juke», за рулем которого была женщина 1962 года рождения. По предварительной информации, это ДТП случилось 6 апреля в 12.15 из-за того, что водитель выбрала небезопасный скоростной режим.