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Водителя, сбившего мальчика, разыскивают в Пскове

Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего 31 марта в Пскове. Как сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в 11.10 на улице Советской у дома №100 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на мальчика 2012 года рождения, который вышел из-за припаркованной автомашины на проезжую часть.

Водитель с места ДТП скрылся. А пострадавший ребенок с переломами доставлен в больницу.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.