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Водитель скутера опрокинулся на улице Пушкина в Порхове

10 апреля в 17.10 на улице Пушкина в Порхове водитель скутера «Вулкан 150» 1983 года рождения не справился с управлением и опрокинулся.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, он получил травмы и доставлен в Псковскую районную больницу.