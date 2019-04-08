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В Пскове ищут очевидцев наезда на мужчину на площади Победы

В областном центре устанавливаются очевидцы наезда на пешехода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В Пскове 21 марта около 21 часа 45 минут у дома №2/17 по улице Я.Фабрициуса (площадь Победы) неизвестный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на мужчину 1966 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход самостоятельно обратился в травмпункт.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.