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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В связи с ДТП на железнодорожном переезде в Острове водителей призывают быть более бдительными

11.04.2019 16:42|ПсковКомментариев: 0

Руководство Псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции, несмотря на принимаемые меры Псковской дистанцией пути, положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах сети свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по снижению аварийности.

Напомним, 5 апреля в 15.04 при следовании рабочего поезда № 8802 на перегоне Остров-Брянчаниново на регулируемом, без дежурного работника железнодорожном переезде, оборудованном автоматической переездной сигнализацией допущено столкновение автомашины марки ВАЗ-2107. Водитель автомашины грубо нарушил правила, не убедившись в свободности переезда от подвижного состава совершил столкновение с локомотивом поезда № 8802. В результате столкновения машинист и водитель не пострадали, схода подвижного состава нет, разбит автомобиль ВАЗ-2107.

Теги: #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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