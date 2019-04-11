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Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Себежском районе, пострадал один человек

11 апреля в 22.30 на 3-м км автодороги Себеж - Сосновый Бор в Себежском районе водитель автомашины «Грейт-Волл» - молодой человек 1989 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на закруглении дороги частично совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат» под управлением молодого человека 1996 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель «Фольксвагена» с полученными травмами госпитализирован.

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За 11 апреля на дорогах Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести и 1 ДТП совершено водителем в нетрезвом виде.