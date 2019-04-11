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Нетрезвый водитель микроавтобуса совершил смертельный наезд на пешехода в дедовичской деревне Сорокино

За 14 апреля на дорогах Псковской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 2 человека погибли, 3 - получили ранения различной степени тяжести, 1 ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии. За 12, 13 апреля на территории Псковской области ДТП не зарегистрировано. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, за трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 40 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

14 апреля в 07.30 у дома 12 по улице М. Егорова в городе Острове водитель автомашины ВАЗ-210 - молодой человек 1998 года рождения, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, совершил наезд на опору ЛЭП с последующим съездом в левый кювет. В результате ДТП пострадал пассажир - молодой человек 2002 года рождения.

В 15.25 на 55-м км автодороги Порхов - Успенье в деревне Сорокино в Дедовичском районе водитель автомашины «Форд Транзит» - мужчина 1956 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на прямом участке дороги совершил наезд на пешехода - мужчину 1949 года рождения, который двигался по краю проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

В поселке Идрица Себежского района водитель мотоцикла Motoland Forester - мужчина 1988 года рождения, выбрал небезопасный скоростной режим, в результате чего пассажир - мужчина 1964 года рождения не удержался в кресле мотоцикла и совершил падение. В результате ДТП пассажир мотоцикла с полученными травмами госпитализирован.

В 15.45 в у дома 1 по улице Ларионова в городе Пскове водитель скутера Viper - мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим падением в канаву. В результате ДТП пострадал водитель скутера, не госпитализирован.