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Переезжавшая дорогу на велосипеде женщина столкнулась с «Ладой» в Острове

За 15 апреля на дорогах Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором травмы получил 1 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 08.25 на пересечении улиц Калинина и Загородной в городе Острове велосипедист - женщина 1970 года рождения, осуществляя движение по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, совершила столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате ДТП велосипедист получила незначительные травмы.