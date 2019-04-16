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В Пскове на Рижском проспекте легковушка сбила 7-летнего мальчика

В Пскове у дома № 83 на Рижском проспекте автомобиль «ВАЗ-21104» сбил 7-летнего мальчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Пскову. Само ДТП произошло 17 апреля, в 19.05. За рулем транспортного средства находился мужчина 1983 года рождения.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«По предварительной информации, ДТП произошло на прилегающей к домам территории. Мальчик выбежал из-за припаркованного транспортного средства, навстречу маме, а водитель, который был абсолютно трезв, но по естественным причинам не видел ребенка, не успел среагировать», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ГИБДД добавили, что, по предварительным данным, мальчик отделался ушибами коленок и сейчас доставлен в Детскую областную больницу.